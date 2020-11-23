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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye 7 bin lira ceza

BURSA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye 7 bin lira ceza

- Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye ceza yazılması Bursa 'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye 7 bin lira cezaBURSA (AA) - İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmeyen 2 kişiye 7 bin lira ceza kesildi.Nuri Doğrul Caddesi'nde devriye görevi yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri maskesiz şekilde gezen iki genci durdurdu. Gençlerin keyfi olarak dışarı çıktığını ve maske kullanmadığını tespit eden ekipler, toplam 7 bin lira ceza uyguladı.

Koronavirüs 

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