BURSA - Sahilde kayalıklara düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı
- Kedi yavrusunun kayalıklar arasından kurtarılması - Saç kurutma makinesiyle kurutulması - Kediyi kurtaran itfaiye personelinin konuşması - Vatandaşlardan İsmail Turan'ın konuşması - Yavrunun anne kedinin yanına konulması Bursa 'da sahilde kayalıklara düşen kedi yavrusunu itfaiye ekibi kurtardı - Birkaç günlük olduğu belirlenen ve kayalıkların arasında ıslanan kedi yavrusu, saç kurutma makinesiyle kurutularak annesinin yanına konulduBURSA (AA) - Bursa 'nın Mudanya ilçesinde sahil bandındaki kayalıkların arasına düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Dalgakıran mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıkların olduğu alandan kedi sesi geldiğini fark etti.Kayalıkların arasına 3 kedi yavrusunun düştüğünü gören vatandaşlar, yavrulardan ikisini kurtardı. Diğer kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu kedi yavrusunu kurtardı.Birkaç günlük olduğu belirlenen ve kayalıkların arasında ıslanan kedi yavrusu, bir esnafın iş yerinde saç kurutma makinesiyle kurutularak annesinin yanına konuldu.
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