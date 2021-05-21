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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
BURSA - Sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

BURSA - Sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

- Kuvvetli sağanak nedeniyle taşan Karadere Deresi'nden cep telefonu kamerası görüntüleri - Sağanak sonrası oluşan yoğun trafik görüntüleriBURSA (AA) - Bursa 'da etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Bursa 'nın Karacabey ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle Karadere Deresi taştı. Derenin taşmasıyla tarım arazileri sular altında kaldı.Tarlalarda çalışan mevsimlik tarım işçileri Atatürk Kapalı Spor Salonu'na götürüldü. İlçeye bağlı Yeşildere Mahallesi'nde de bazı evleri su bastı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve itfaiye ekipleri, evlerdeki suları tahliye etmeye çalıştı.Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu bölgede incelemede bulundu. - Ulaşımda aksaklıkSağanak nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana geliyor.Karacabey'den itibaren Balıkesir'in Bandırma ilçesi yönüne gidişte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.Sürücüler sıkışıklık nedeniyle kırsal Sultaniye Mahallesi'nden geçerek, Susurluk istikametine ya da kent merkezine döndü.

Tarım Kamera Cep Telefonu 

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