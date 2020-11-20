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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
BURSA - Otomobil tankere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

BURSA - Otomobil tankere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

- Yerde yatan yaralılara müdahale edilmesi - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Yaralının ambulansa alınması - Trafikten görüntüler Bursa 'da otomobil tankere çarptı: 1 ölü, 2 yaralıBURSA (AA) - Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde tankere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bursa istikametine giden İbrahim Can (61) idaresindeki 16 VJ 334 plakalı otomobil, Bursa - Yalova kara yolu Orhangazi ilçesi mevkisinde, önünde seyreden Urhan Kreş'in kullandığı 34 UU 2563 plakalı tankere arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle sürücü Can ile otomobildeki Kaniye Sezgin ve Ayşin Turan yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastane Bild 

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