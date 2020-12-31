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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'nın çarşı ve pazarlarında 80 saatlik kısıtlama öncesi yoğunluk

Bursa'nın çarşı ve pazarlarında 80 saatlik kısıtlama öncesi yoğunluk

Pazar esnafı röp.

Alışveriş Yılbaşı Kalaba Alabalık Yansıma 

-Yoğunluk detay

( BURSA )- Yılbaşında uygulanacak kısıtlama öncesi çarşı ve pazarlarda yoğun kalabalık yaşandı BURSA

- Türkiye genelinde akşam saat 21.00'den itibaren uygulanacak 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Bursa'da çarşı ve pazarlara akın etti. Kentin tarihi çarşıları ve pazarlarında yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar yazdan kalma bir günün keyfini sürdü. Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanacak olan 80 saatlik kısıtlama akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak ve pazartesi sabah 05.00'da sona erecek. Vatandaşlar kısıtlama öncesi evlerindeki eksiklikleri gidermek ve yılbaşı alışverişi için çarşı ve pazara akın etti. Bursa’nın en işlek cadde ve pazarları kısıtlama başlamadan alışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Pazar alanlarında adım atılacak yer kalmazken, şehrin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesindeki kalabalık kameralara yansıdı. Bu yıl beklenti karşılanmadı Pazarda görülen yoğunluğun ve kalabalığın tezgahlara yansımadığını söyleyen esnaf ise, “Bu yıl beklentimiz çok yüksekti. Malum vatandaşlar kısıtlama nedeniyle bu yılbaşında evlerinde olacak. Ancak pazardaki yoğunluk esnafı mutlu etmedi. Geçtiğimiz yıllarda tezgahların önünde kuyruk olurdu. Bu yıl beklentimizi karşılayamadık.” diye konuştu.
Vatandaşlar ise 3 günlük kısıtlamada sıkıntı yaşamamak için pazarlara ve ihtiyaçlar için çarşıya geldiklerini, havanın da güzel olmasını fırsat bildiklerini ifade ettiler. (AK-İHS)
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