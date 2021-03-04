BURSA - Motosikletin çarptığı Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Avcı, ağır yaralandı
- Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri - Ambulansın olay yerinden ayrılması Bursa 'da motosikletin çarptığı Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Avcı, ağır yaralandıBURSA (AA) - Bursa 'nın Gemlik ilçesinde bir motosikletin çarpması sonucu yaralanan Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Avcı, hastaneye kaldırıldı.Ziya Kaya Mahallesi Gazhane Caddesi'ndeki kooperatif binasına doğru yürüyen Avcı'ya B.A'nın (28) kullandığı 59 ZJ 067 plakalı motosiklet çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrularak düşen Avcı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı.Avcı'nın beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Motosiklet sürücüsü B.A. gözaltına alındı.
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