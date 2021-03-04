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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURSA - Markette alışveriş yapan husumetlisine bıçakla saldıran kişi gözaltına alındı

BURSA - Markette alışveriş yapan husumetlisine bıçakla saldıran kişi gözaltına alındı

- Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Saldırganın bıçakla saldırması - Markette bulunanların saldırgana müdahale etmesi - Saldırganın kaçmasıBURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde bir markette yaşanan bıçaklı saldırı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.Elbeyli Mahallesi'ndeki markette alışveriş yapan H.G. (65), ödeme için kasaya yöneldi.Bu sırada aralarında eskiye dayalı husumet bulunan A.A.A. (65), arkasından yaklaştığı H.G'nin boğazına bıçak dayadı. Yere düşen bu kişilerin yanına gelen market görevlisi ve bir müşteri, H.G'yi kurtardı.Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, A.A.A'yı bıçağıyla gözaltına aldı. A.A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, H.G'nin kasada ödeme yaparken A.A.A'nın arkasından yaklaşıp boğazına bıçak dayadığı, yaşanan arbede ve yere düşmelerinin ardından market görevlisi ile müşterinin müdahale ettiği görülüyor.

Alışveriş Bıçaklı Saldırı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Saldırı 

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