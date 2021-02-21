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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
BURSA - Kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 19 kişiye idari para cezası kesildi

BURSA - Kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 19 kişiye idari para cezası kesildi

- Kumarhanenin önünde bekleyen polis aracı - Kumarhanenin girişi - Güvenlik kamerası sistemi - Kumarhanede bulunanlar Bursa 'da kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 19 kişiye idari para cezası kesildiBURSA (AA) - Bursa 'da bir kahvehanede kumar oynayan 19 kişiye idari para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İntizam Mahallesi Gençler Sokak'taki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Bu adrese baskın yapan ekipler, içeride kumar oynadığı belirlenen 19 kişi hakkında, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 59 bin 850 lira ceza tutanağı düzenledi.
Giriş çıkışların gözetlenmesi için kamera sistemi kurulduğu ve ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehane, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Polis Aracı Koronavirüs Para Cezası Kamera Sistemi Kahvehane 

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