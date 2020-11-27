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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
BURSA - İki şüphelinin yakalandığı kovalamacada polise silah çeken zanlı kaçtı

BURSA - İki şüphelinin yakalandığı kovalamacada polise silah çeken zanlı kaçtı

- Polisle zanlı arasındaki kovalamaca Bursa 'da iki şüphelinin yakalandığı kovalamacada polise silah çeken zanlı kaçtı - Yaşanan kovalamaca iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıBURSA (AA) - Bursa 'da "dur" ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında yaşanan kovalamaca sonucu 2 kişi yakalandı, polise silah doğrultan zanlı kaçtı.Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovaakça Mahallesi'nde şüphelendikleri otomobile "dur" ihtarında bulundu.İhtara uymayarak kaçan araçtaki şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, uzun süren kovalamacanın ardından zanlıların bulunduğu otomobili durdurdu. Araçtaki 9 suçtan kaydı bulunan İ.K. ile M.A.A. gözaltına alındı.Otomobilden inerek yaya olarak kaçan M.K. ise polis ekiplerine silah doğrulttu. Ekiplerin havaya uyarı ateşi açması sonucu ağaçlık alana giren M.K, elindeki tabancayı atarak kaçtı.Zanlıların kullandığı sahte plakalı ve çalıntı olduğu belirlenen otomobilde yapılan aramada 980 gram sentetik uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca, toz esrar, 10 bin 200 lira ve hassas terazi ele geçirildi.Kaçan şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Bu arada, yaya olarak kaçan zanlıyla polis arasında yaşanan kovalamaca iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sentetik Uyuşturucu Ağaçlı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

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