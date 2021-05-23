BURSA - İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
- Olay yerinden görüntüler Bursa 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandıBURSA (AA) - Bursa ’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.A.B. idaresindeki 16 KS 449 plakalı otomobil, Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda A.B'nin kullandığı 34 CNS 447 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücüler dahil araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir, Çekirge Devlet ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.Yaralıların olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
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