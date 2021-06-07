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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - Geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı

BURSA - Geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandı

- Yangının havadan ve yerden görüntüler Bursa 'da geri dönüşüm tesisinin atık sahasındaki plastik malzemeler yandıBURSA (AA) - Bursa 'nın Mudanya ilçesinde plastik atıkların dönüşümünün sağlandığı bir tesiste çıkan yangın söndürüldü.İlçe kırsalında yer alan Balabancık Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde plastik atıkların bulunduğu sahada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler yaklaşık bir saatte alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.Atık sahasındaki plastik malzemelerin yanmasıyla sonuçlanan olayın nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Geri Dönüşüm Trol 

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