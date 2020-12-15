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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
BURSA - 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ve iki arkadaşını polis yakalandı

BURSA - 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ve iki arkadaşını polis yakalandı

BURSA - "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ve iki arkadaşını polis yakalandı - Polis ekiplerinin alkollü sürücüye cezai işlem yapması - Alkollü sürücünün konuşmaları Bursa 'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü ve iki arkadaşı yakalandıBURSA (AA) - Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü ve iki arkadaşı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Gençosman mevkisinde kısıtlamaya yönelik uygulaması sırasında, 16 BA 388 plakalı otomobil dur ihtarlarına uymayarak kaçtı.Ekiplerin yaklaşık 5 kilometre kovaladığı otomobil, Yıldırım ilçesindeki Kasım Önadım Bulvarı'nda yakalandı.Otomobil sürücüsü Turgay K. ve yanındaki Sinan K. ile Erdal Z'ye, kısıtlamadan muaf olduklarına dair belge gösteremedikleri ve polisten kaçtıkları için idari para cezası uygulandı.Alkol testinde, sürücü Turgay K'nin 1,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü Sürücü Polis Para Cezası Akalan 

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