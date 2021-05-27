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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
BURSA - Döküm fabrikasında yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü

BURSA - Döküm fabrikasında yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü

- Yangın çıkan demir döküm fabrikasından görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bir demir döküm fabrikasında yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı.Organize Sanayi Bölgesi 3. Caddesi'nde bulunan demir döküm fabrikasında metal eritme bölümünde çıkan kıvılcımların alt kattaki elektrik panosuna sıçraması nedeniyle patlama yaşandı.Patlamanın ardından elektrik panosunda yangın çıktı.Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Polis Fabrika Gesi Yangına Müdahale Trol 

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