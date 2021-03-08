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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bursa'da vertigo hastası kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

- Bursa'da vertigo hastası kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

olay yeri

( BURSA ) BURSA

Hastane 


- Bursa’da vertigo hastası kadın, 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Gürsü Yenidoğan Mahallesi Yonca Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, vertigo hastası olan Fatma K. (25), 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan düştü. Beton zemine düşen Fatma K., olay yerinde hayatını kaybetti. Fatma K.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardında otopsi için adlî tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Fatma K.’nin olaydan bir hafta önce çalıştığı iş yerinde hastalığı dolayısıyla düşüp başından yaralandığı ve bir müddet hastanede yattığı öğrenildi. (HG-MŞ)
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