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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa’da traktöre takılan patenci çocukların tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Bursa’da traktöre takılan patenci çocukların tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

- Gençlerin patenlerle traktöre takılma cep telefonu görüntüsü

( BURSA ) BURSA

Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Bursa’da bir grup patenli genç trafikte seyir halindeki trafktöre takıldı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Olay, Gemlik İlçesinde meydana geldi. Trafikte seyreden bir traktörün römorkuna takılan gençler hem trafiği tehlikeye düşürdü hem de canlarını hiçe sayarak tehlikeli yolculuk yaptı. O anlar ise arkadan gelen başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (HG-İHS)
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