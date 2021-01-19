Bursa’da traktöre takılan patenci çocukların tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı



- Bursa’da bir grup patenli genç trafikte seyir halindeki trafktöre takıldı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Olay, Gemlik İlçesinde meydana geldi. Trafikte seyreden bir traktörün römorkuna takılan gençler hem trafiği tehlikeye düşürdü hem de canlarını hiçe sayarak tehlikeli yolculuk yaptı. O anlar ise arkadan gelen başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (HG-İHS)



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