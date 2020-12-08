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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Bursa'da tarihi eser kitabı jandarmaya satarken suç üstü yakalandılar

- Bursa'da tarihi eser kitabı jandarmaya satarken suç üstü yakalandılar

KİTAPTAN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

Jandarma Akalan Harekete Geç 


- Bursa'da Ceylan derisi üzerine el yazımı Ester kitabı olarak adlandırılan tarihi eser kitabın satılacağı ihbarını alan ekipler alıcı kılığına girerek şüphelileri suç üstü yakaladı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar sonucu harekete geçti. İhbar sonucu alıcı kılığına giren ekipler, M.Ö. 3-4 yüz yıla ailt olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine el yazımı olan Ester kitabı olarak adlandırılan ve tarihi eser olduğu belirlenen kitabı satmak isteyen iki kişiyi suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan C.H. ve G.A.'nın karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (HG-
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