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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bursa'da sıcak dakikalar...Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı

Bursa'da sıcak dakikalar...Bursa polisi kısıtlamaya uymayanları böyle kovaladı

2 şüphelinin gözaltına alınması

Polis Kamera Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinden kaçan kişilerin görüntüsü
-Polis ekiplerinden detaylar

( BURSA )- Kısıtlamayı delip ateş yakan şüpheliler gözaltında- Sokağa çıkma yasağında polisten böyle kaçtılar BURSA

- Bursa’da kısıtlamayı delerek sokaklarda gezen gençlerin polis ekiplerden kaçma anı kameralar tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin ikazlarına uymayan ve ateş yakan 2 şüpheli gözaltına alındı.Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, kısıtlamaya aldırış etmeyen gençler, gece saat 23.00 sıralarında sokakları ve parkları doldurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri gören gençler, panik yaparak ara sokaklara kaçtı. O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.Öte yandan, Ulus Mahallesi’nde devriye gezen polis araçlarının uyarılarını dinlemeyen ve sokaklara girmelerini engelleyen 2 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin başarılı çalışmasıyla gözaltına alındı. 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sokaklar üzerinde ve parklarda yakılan ateş, polis ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.56 saatlik kısıtlama sebebiyle Bursa Polisi'nin bir çok noktadaki denetimleri sabaha kadar sürdü.
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