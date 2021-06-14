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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da şaşkına çeviren görüntü...Arızalı otomobili kara yolunda ters çekti

Bursa'da şaşkına çeviren görüntü...Arızalı otomobili kara yolunda ters çekti

Ters çekilen otomobil

( BURSA ) BURSA


- Bursa'da bozulan aracını çekerek tamirciye götürmek isteyen iki arkadaşın yaptığı hareket görenleri şaşkına çevirdi. Olay dün Osmangazi'ye bağlı İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Otomobili arıza yapınca tamirhaneye çekerek götürmek isteyen iki arkadaş şaşkına çeviren bir yöntemle aracı çekti. Bozulan otomobili başka bir aracın arkasına ters olarak bağlayarak çeken iki arkadaş trafiği tehlikeye düşürürken, görenleri şaşkına çevirdi. Başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüleri izleyenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.
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