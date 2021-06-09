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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da ölümden kıl payı kurtuldu, o anlar kameraya böyle yansıdı

Bursa'da ölümden kıl payı kurtuldu, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kaza anı vatandaşın ezilmekten son anda kurtulması

( BURSA ) BURSA

Kamera Güvenlik Kamerası 


- Bursa'da kaldırımda yürüyen bir yaya, kaza yapıp yoldan çıkarak üzerine doğru gelen aracın altında kalmaktan ağaç sayesinde kurtuldu. O ânlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dehşete düşüren kaza Gemlik ilçesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir kişi, ana yol üzerinde kaza yapan otomobillerden birinin çarpışma sonucu önce kaldırıma, daha sonra da ağaca çarparak durması sonucu son anda ölümden döndü. İki araçta maddî hasar meydana gelirken, kaldırımda yürüyen kişinin kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. (AU-HG-MŞ)
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