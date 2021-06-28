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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da korkutan kaza... Otomobille çarpışan kaykaycı gençler kanlar içinde kaldı

Bursa'da korkutan kaza... Otomobille çarpışan kaykaycı gençler kanlar içinde kaldı

Kaykaycı gençlerden görüntüler

İlk Müdahale Polis Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinden görüntüler
-Ambulanstan detaylar
-Kaza yapan araçtan detaylar

( BURSA ) Kaykaycı genç kanlar içinde kaldı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan kaykaycı genç yaralandı. İstiklal Caddesi üzerinden gelip Ahmet Akyollu Caddesi'ne dönüş yapmakta olan Ömer İ. (40) yönetimindeki 34 VM 6353 plakalı otomobil, Zafer Caddesi üzerinden kavşağa gelen kaykay üzerindeki 15 yaşındaki Enes A. ile çarpıştı. Kaza sonucu kafasını aracın ön camına çarpan genç yaralandı. Kanlar içinde yerde kalan gence ilk müdahaleyi kavşakta görevli polisler yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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