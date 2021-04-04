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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Bursa’da köpeğine çarpan motosiklet sürücüsünü sopayla dövdüğü anlar kamerada

Bursa’da köpeğine çarpan motosiklet sürücüsünü sopayla dövdüğü anlar kamerada

-Motosiklet sürücüsüne saldırı anı

Doğalgaz Doğalgaz Borusu Cep Telefonu Saldırı Motosiklet Sürücüsü 

--Mahallelinin cep telefonu görüntüleri
--Arşiv görüntüler

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'da geçtiğimiz yıl evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmakla tehdit eden kadın, yine mahalleyi birbirine kattı. Köpeğine çarpan motosiklet sürücüsünü yakalayıp sopayla caddenin ortasında darp etti. Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akgül Y., köpeğini dolaştırdığı esnada köpeğine motosiklet çarptı. Köpeğinin eve koştuğunu gören kadın ise yola fırlayarak motosiklet sürücüsünü yakaladı. Adamın ikna çabası işe yaramazken Akgül Y., eline geçirdiği sopayla sürücüyü darp etti. Motosiklet sürücüsü çareyi kaçmakta buldu. Yaşanan olay başka bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Öte yandan Akgül Y. geçtiğimiz yıl mahalle sakinleri ile kavga ettikten sonra, kapısının önündeki doğalgaz borusunu keserek, elindeki sigara ile mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti. Daha sonra ise gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini polise şikayet eden komşusunun kapısına tırpanla dayanmışdı. (AK-
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