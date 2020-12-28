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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil ile kamyonetin karıştığı kaza kamerada: 6 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil ile kamyonetin karıştığı kaza kamerada: 6 yaralı

- Kaza anı güvenlik kamerası

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-- Kaza yerinden cep telefonu aktüel görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, dün akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. idaresindeki 16 NM 846 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 81 ABE 342 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin içerisinde bulunan 5 kişi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Diğer yanda ise kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. (HG-MŞ)
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