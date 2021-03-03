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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bursa'da kaza dehşeti... 45 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasında

- Bursa'da kaza dehşeti... 45 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasında

-Kaza anı güvenlik kamerası

İlk Müdahale Alışveriş Güvenlik Kamerası Çalışan Kadın Sağlık Ekipleri 

-- Yoldan ve karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar detay

( BURSA )- Bursa'da 45 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasında- Bursa'da karşıya geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti BURSA

- Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki kadın bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, önceki gün merkez Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi Ata Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için yolun karşısındaki mahalleye gitmek için her gün bu yolu kullanıyor. Mahalle sakinlerinin yaya geçidi uzakta olduğu için sürekli yetkililerden karşıya geçmek için üst geçit yada alt geçit istedikleri öğrenildi. Geçit olmadığı için Ata Bulvarı'nda ana yolu kullanmak isteyen 45 yaşındaki Aysel Özden karşıya geçerken Mine E. idaresindeki 16 STG 66 plakalı otomobilin çarpması sonucu yerden metrelerce havalanıp yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özden, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasında Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, aynı yoldan başka bir ailenin geçtiği, ardından karşıya geçmek isteyen Aysel Özden'in de yoldan gelen otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçtuktan sonra yere düştüğü ve vatandaşların yardıma koştuğu anlar görüldü.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mine E. gözaltına alındı. (HG-İHS)
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