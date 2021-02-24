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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da Hızlı Tren inşaatında 29 yaşında yanmış erkek cesedi bulundu

Bursa'da Hızlı Tren inşaatında 29 yaşında yanmış erkek cesedi bulundu

olay yerinden görüntü

Polis Polis Ekipleri 

-foto

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'da yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren inşaatı tünelinde sabah saatlerinde 29 yaşında yanmış erkek cesedi bulundu. Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesinde bulunan ve yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren inşaatı tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde şantiyeyi denetlemek için gezen bekçiler yanmış halde bir erkek cesedi bularak polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tünelin içerisinde bulunan cesedi inceleyen ekipler, olay yerinde bulunan kimlik sonucu 29 yaşındaki Tanju Özen olduğunu belirledi. İlk belirlemelere göre kendini yaktığını düşünen polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından yanmış ceset kesin ölüm nedeni ve kimliği belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. (HG-
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