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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Bursa'da farklı işyerlerinden hırsızlık yapan zanlı dövmesinden yakalandı

- Bursa'da farklı işyerlerinden hırsızlık yapan zanlı dövmesinden yakalandı

ŞAHSIN GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) BURSA

Dövme Akalan Kamera Hırsız Cep Telefonu 


- Bursa'da farklı dükkanlardan mazot ve para çalan hırsız dövmesinden yakalandı. Olay, geçtiğimiz gün İznik ilçesinde meydana geldi. Şüpheli farklı üşyerlerinden 80 litre mazot, 2 adet akü, cep telefonu ve 40 lira para çaldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi dövmesinden teşhis ederek S.A. olduğunu belirledi. Yapılan operasyon sonucu şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HG-
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