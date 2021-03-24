Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da fabrika yangını.. Saatler süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı

Bursa'da fabrika yangını.. Saatler süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı

yangın söndürme ve soğutma çalışmalarından görüntüler

( BURSA )- Bölgede soğutma çalışması sürüyor, zarar ise çok büyük BURSA

Fabrika Yangını Fabrika İtfaiye Eri Şiddetli Rüzgar Yangına Müdahale 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle etrafında bulunan 3 fabrikaya sıçradı. Çıkan yangında milyon değerindeki malzemeler küle döndü. Saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Büyüyen yangın, fabrikanın yanında bulunun 3 fabrikaya sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 50’ye yakın itfaiye eri yangına müdahale etti. Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbirleri aldı. Malzemelerin yanması sebebi ile fabrika alev topuna döndü. Yangın sonucu fabrika küle döndü. Milyon değerindeki malzemeler yandı, can kaybı yaşanmadı. Sabaha kadar süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınabildi. Fabrikalarda soğutma çalışmaları ise sürdürülüyor. Alevlerden kurtarılan malzemeler ise farklı bir yere taşındı. Cadde tamamen trafiğe kapatıldı. Zararın şu anda ne kadar olduğu belli değil. Milyonlarca zararın olduğu tahmin edilen yangının çıkış sebebi yapılacak incelemeler sonucu ortaya çıktı. Gece başlayan yangını duyan İnegöl Kaymakamaı Eren Arslan da olay yerine gelerek yetkililerde bilgi aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement