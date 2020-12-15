Bursa'da eğlenceli motosiklet yolculuğu sürünerek son buldu



- Bursa'da müzik eşliğinde trafikte seyir eden motosiklet sürücüsü yağışta kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletten düşerek metrelerce sürüklendi. Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzik eşliğinde motosikletiyle yolculuk yapan motosiklet sürücüsü, kayganlaşan yolda motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Motosikletten düşen sürücüsü ve motosiklet metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kalkan sürücüsü motosikletine binerek yeniden yoluna devam etti. O anlar kask kamerasına anbean yansıdı. (HG-



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