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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da düğün öncesi şok görüntüler... Sosyal mesafeyi hiçe sayıp kılıç-kalkan oynadılar

Bursa'da düğün öncesi şok görüntüler... Sosyal mesafeyi hiçe sayıp kılıç-kalkan oynadılar

Kılıç-Kalkan oynayan şahısların görüntüleri

-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da düğün öncesi sokak ortasında oynanan kılıç-kalkan oyunu bu kadarına da pes dedirtti. Düğün öncesi yapılan gösteride korona virüs unutuldu.Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Gürsu ilçesinde gelin alma konvoyundaki araçların yolu kapatarak oynadıkları oyun bu kadarına da pes dedirtti. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde kimsenin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Bursa’da korona virüs vakalarının düştüğü sırada böyle görüntülerin ortaya çıkması, tekrar eski günlere mi dönüş olacak mı acaba sorusunu akıllara getirdi.
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