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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Bursa’da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı

Bursa’da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı

Ahırdan görüntü

Polis Bild Polis Ekipleri Hayvan 

-Hayvanların kurtarılışı, kucakta taşınması
-Vatandaşların çalışmaları
-Kepçe çalışması

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, içinde 150 koyun ve kuzunun bulunduğu ahırın çatısı biriken kara dayanamayıp çöktü. Can pazarını andıran görüntülerin yaşandığı olayda vatandaşlar kuzuları kurtarmak için var gücü ile çalıştı. Göçük altında kalan kuzulardan 4’ü kurtarılamadı. Olay saat 14:30 sıralarında Arkaltı Caddesi Alemdar tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neşat Bilgin’e ait ahşap malzemeden yapılmış ahırın çatısı üzerinde biriken kar kütlesine dayanamayınca çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevreden vatandaşlar ve hayvanların sahibi olan aile koyun ve kuzuları kurtarmak için var gücü ile çalıştı. Bir yandan göçen çatıdaki karlar temizlenirken, bir yandan da boşluklardan ahıra giren vatandaşlar kuzu ve koyunları kurtarmaya çalıştı. 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahır, yaklaşık yarım saat süren çalışmalardan sonra boşaltılabildi. Büyük gayretler neticesinde göçük altından çıkartılan kuzulardan 4’ü kurtarılamadı. Ahırdan tahliye edilen hayvanlar başka bir ahıra taşındı. Ahır ise kepçe yardımı ile yıkıldı. (MA-MŞ)
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