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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bursa'da 80 yaşındaki baba tartıştığı oğlunu silahla vurdu

Bursa'da 80 yaşındaki baba tartıştığı oğlunu silahla vurdu

Olay yeri inceleme

Polis Tahkikat 

-Kovanlardan detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da 80 yaşındaki baba tartıştığı oğlunu silahla bacağından vurdu. Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Güçlü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 80 yaşındaki Mehmet Ş, oğluyla sokak ortasında tartışmaya başladı.
Tartışma şiddetini arttırınca Mehmet Ş, 45 yaşındaki oğlu Ramazan Ş.'yi silahla tek el ateş ederek bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Ş. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli baba gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. (HG-MŞ)
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