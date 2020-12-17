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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bursa'da 3 kişinin ölümüne 11 kişinin hastanelik olmasına sebep olan 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da 3 kişinin ölümüne 11 kişinin hastanelik olmasına sebep olan 2 şüpheli tutuklandı

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( BURSA )- Bursa'da sahte içki faciasında ölü sayısı 3'e yükselirken 11 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor BURSA

Polis Hastane İncil Sahte İçki Yılbaşı 


- Bursa'da yılbaşı öncesi sahte içki faciasında ölenlerin sayısı 3'e yükselirken, 11 kişinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili 2 kişi ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli taksirle adam öldürme suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Bursa'da son 2 gün içerisinde içki içtikten sonra rahatsızlanan 14 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sahte alkolden zehirlendikleri tespit edilen ve tedavisi süren hastalardan Mehmet İncili (51) ile Ferdi Nilüfer'in (37) ardından İrfan Çivi de (39) hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren 11 kişiden Mehmet Topçuoğlu (51), Fatih Deniz Yağız (49), Sümer Çam (51), Mustafa Döğdü (58), Ramiz Hacısalihoğlu ve Güner Mollahasanoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu, Bahadır Emer (36), Tamer Mutlu (44), Emin Aydın (43), Aleattin Geçeli (52), Mehmet Özgür Kurşun'un ise bilincinin açık olduğu öğrenildi. Kentte yaşanan sahte alkol vakaları üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı soruşturma başlattı. Sahte içkileri temin eden Erhan O. ve Uğur K. isimli şahısların sorgusu devam ederken, İstanbul'daki bağlantılar da araştırılıyor. Ayrıca İstanbul'dan 50 litre sahte içki getirildiği, bunların 30 litresinin polis tarafından satıldığı kişilerden temin edildiği, kayıp 20 litresinin de araştırıldığı öğrenildi. Diğer yanda Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Arliği ekipleri tarafından sorgusu tamamlanan Erhan O. ve Uğur K. ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli taksirle adam öldürme suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. (HG-
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