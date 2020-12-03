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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
BURSA - BTÜ Rektörü Prof. Dr. Karademir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

BURSA - BTÜ Rektörü Prof. Dr. Karademir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

BURSA - BTÜ Rektörü Prof. Dr. Karademir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Oylamadan görüntülerBTÜ Rektörü Prof. Dr. Karademir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıBURSA (AA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Karademir, AA muhabirleri ile foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya’da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafına oy veren Karademir, yaşamda Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı karesini tercih etti.

Muhabir Sofya Gori 

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