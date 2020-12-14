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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
BURSA - Alkollü sürücü boş yolda bariyerlere çarptı

BURSA - Alkollü sürücü boş yolda bariyerlere çarptı

- Kaza yerinden görüntüler Alkollü sürücü boş yolda bariyerlere çarptıBURSA (AA) - Bursa 'da, Kovid - 19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde bir sürücü bariyerlere çarparak yaralandı.K.Y. yönetimindeki 16 AKT 028 plakalı otomobil, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde seyrederken yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Çarpmanın etkisiyle demir bariyerler koparken sürücü ise yaralandı.Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.K.Y. olay yerindeki müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken sürücünün 174 promil alkollü olduğu belirlendi.Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı, aracın çekilmesiyle trafik normale döndü.

Polis 

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