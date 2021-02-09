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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Burhaniye’de çıkan orman yangınında fırtınanın etkisiyle 2 hektarlık alan zarar gördü

Burhaniye’de çıkan orman yangınında fırtınanın etkisiyle 2 hektarlık alan zarar gördü

Orman yangını

Yıldırım Düşmesi Orman Yangını Trol 

-Detay görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, dün gece çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Yangın, kırsal Korucaoluk mahallesi yakınında meydana geldi. Burhaniye de yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Gece saatlerinde çıkan yangına, orman ekipleri ile köylü vatandaşlar müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. (FT-EME)
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