Burhaniye’de çıkan orman yangınında fırtınanın etkisiyle 2 hektarlık alan zarar gördü

- Burhaniye ilçesinde, dün gece çıkan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Yangın, kırsal Korucaoluk mahallesi yakınında meydana geldi. Burhaniye de yıldırım düşmesi sonucu çıktığı sanılan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Gece saatlerinde çıkan yangına, orman ekipleri ile köylü vatandaşlar müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. (FT-EME)
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