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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
BURDUR - Uyuşturucu kullandığından şüphelenilen kişi evinde ölü bulundu

BURDUR - Uyuşturucu kullandığından şüphelenilen kişi evinde ölü bulundu

- Cenaze aracı - Cenazenin morga taşınması - Morg önündeki görevliler Burdur 'da uyuşturucu kullandığından şüphelenilen kişi evinde ölü bulunduBURDUR (AA) - Burdur 'da uyuşturucu kullandığı değerlendirilen emekli itfaiye eri, evinde ölü bulundu.Yeni Mahalle'deki evinde yalnız yaşayan Mahmut Ö'den (56) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine eve giden ekiplerin yerde hareketsiz bulduğu Mahmut Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, uyuşturucu kullanma aparatları bulundu.Emekli itfaiye eri olan ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Mahmut Ö'nün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Mahmut Ö'ye uyuşturucu temin eden kişi veya kişilerin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldı.

Polis Uyuşturucu Bild İtfaiye Eri 

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