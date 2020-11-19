BURDUR - Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
- Salda Kayak Merkezi - Kar yağışı sonrası beyaza bürünen yerlerSalda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştüBURDUR (AA) - Burdur 'un Yeşilova ilçesinde, Salda Gölü manzaralı 2079 rakımlı Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.Turkuaz suyu ve beyaz kumsalıyla dikkati çeken Salda Gölü'nü kuş bakışı gören Tınaztepe'de, çam ormanlarının arasındaki Salda Kayak Merkezi sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.Kayak merkezinde en kısa zamanda sezonun başlaması temenni ediliyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım