Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
BURDUR - Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

BURDUR - Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

- Salda Kayak Merkezi - Kar yağışı sonrası beyaza bürünen yerlerSalda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştüBURDUR (AA) - Burdur 'un Yeşilova ilçesinde, Salda Gölü manzaralı 2079 rakımlı Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.Turkuaz suyu ve beyaz kumsalıyla dikkati çeken Salda Gölü'nü kuş bakışı gören Tınaztepe'de, çam ormanlarının arasındaki Salda Kayak Merkezi sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.Kayak merkezinde en kısa zamanda sezonun başlaması temenni ediliyor.

Kuş Bakışı Kar Yağışı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Kuş Bakışı İnanılmaz ManzaralarKuş Bakışı İnanılmaz Manzaralar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı