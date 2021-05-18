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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
BURDUR - Kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı

BURDUR - Kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı

- Yangının çıktığı orman - Yangın alanından görüntü Burdur 'da kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındıBURDUR (AA) - Burdur 'un Bucak ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Kargı köyü Karacaören 2 Barajı kıyısındaki kızılçam ormanlık alanında akşam saatlerinde yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye giden Bucak Orman İşletme ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulundu.Bucak Orman İşletme Müdürü Mustafa Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.
Yangına 13 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 itfaiye ve 3 müdahale ekip aracıyla müdahale ettiklerini belirten Ersoy, "Bugün biraz lodos vardı, aşağı yukarı 8 dönümlük alanımızda yangın vuku buldu. Şu anda soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bild Lodos Ormanlı Yangına Müdahale Trol 

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