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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Burdur’da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

Burdur’da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

- Yaralıya olay yerinde ilk müdahale

İlk Müdahale Hastane 

-- Yaralının ambulansa bindirilişi
-- Kaza yapan araçlardan genel görüntü

( BURDUR ) BURDUR

- Burdur Gazi Caddesi’nde otomobilin motosiklete çarpması sonucunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza; Cumhuriyet Caddesi’nde Konak Oğuz Sokak istikametinden Gazi Caddesi istikametine gitmekte olan Necip Kızıldemir’in kullandığı 15 SA 111 plakalı otomobilin, Gazi Caddesi üzerinde seyir halindeki ismi belirlenemeyen sürücünün kullandığı 15 DG 490 plakalı motosiklete çarpması sonucu meydana geldi. Kaza mahallindeki vatandaşlar, Necip Kızıldemir’in kullandığı otomobilin ters istikamete dönmek isterken motosiklete çarptığını iddia ettiler. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. (CTK)
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