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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Burdur'da feci kaza...Aynı yönde seyreden tırın altına giren otomobil hurdaya döndü

Burdur'da feci kaza...Aynı yönde seyreden tırın altına giren otomobil hurdaya döndü

kaza yeri

Hastane Cenaze Bild 

-kurtarma çalışmaları
-detaylar

( BURDUR )- Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı BURDUR

- Burdur'da otomobilin aynı yönde seyreden tırın altına girmesi sonucu sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, Burdur-Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Kara idaresindeki Opel marka 15 FD 313 plakalı otomobil, Fethiye-Burdur kara yolu Karaçal köyü yakınlarında, Gürol Şimşek'in kullandığı 15 UA 036 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların İhbar üzerine bölgeye 112 Acil yardım ekipleri ve Burdur Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri tarafından otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü ile Halil Kara, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Gülsüm Kara'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Gülsüm Kara'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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