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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bunalıma girdi, kendisine bıçakla zarar verdi...Kendisini eve kilitleyen öfkeli adam için polis seferber oldu

Bunalıma girdi, kendisine bıçakla zarar verdi...Kendisini eve kilitleyen öfkeli adam için polis seferber oldu

Olay yerinden detay

Hastane Barla Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Irak 

-polisin şahsı ikna etme çabaları
-İzleyenler detay
-Tekin D. ikna olup apartmandan çıkartılması
-Ambulansa alınması
-Bıçaktan detay

( ANTALYA )- Yüzü ve elleri kan içerisinde olan adam, polisin ikna etmesinin ardından hastaneye kaldırıldı ANTALYA

- Antalya’da bunalıma girerek kendisini eve kilitleyen adam, bıçakla kendisine zarar verdi. Eli yüzü kanlar içerisinde kalan adam, polis tarafından ikna edildi. Olay, Kepez ilçesine bağlı Kuzeyyaka Mahallesi 2495 sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Tekin D. (50), bunalıma girerek ekmek bıçağıyla kendine zarar vermeye başladı.
Tekin D.’nin kendisine zarar verdiğini fark eden komşuları, durumu önce ailesine ardından polise bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi, sağlık ekipleri de apartman önünde hazır bulunduruldu. Tekin D., polis ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik ikna çabası sonucu ailesinin ve çevredekilerin uzaklaşmasını şartıyla elindeki bıçağı bırakarak evin dış kapısından dışarıya çıktı. Tüm bu olan biteni ise apartman sakinleri meraklı gözlerle balkonlarından izledi. Eli ve yüzü kanlar içerisinde kalan Tekin D., tedavi için ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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