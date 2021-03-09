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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
BÜKREŞ - Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti

BÜKREŞ - Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini ziyaret etti

- Milli Savunma Bakanı Akar'ın uçaktan inişi - Karşılama detayları - Milli Savunma Bakanı Akar'ın elçilik ziyaretinden detaylar - Milli Savunma Bakanı Akar'ın anı defterini imzalamasıBÜKREŞ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Romanya arasındaki dostluk ve iş birliğinin gelecek dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inandığını belirtti.
Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Romanya 'da, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliğini de ziyaret etti.Büyükelçi Füsun Aramaz'dan bilgi alan Bakan Akar, Büyükelçilik şeref defterine şunları yazdı:"Resmi görüşmeler yapmak üzere Romanya 'da bulunmaktan ve Bükreş Büyükelçiliğimizi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Türkiye ve Romanya bölgesel ve küresel meselelere çözüm bulunması hususunda iş birliği içerisindedir. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin önümüzdeki dönemde de çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inanıyorum. Bükreş Büyükelçiliğimizin çalışmaları da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli katkılar sağlamaktadır."

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