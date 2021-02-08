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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
'Budaklı Kaplıcası' sıcak suda manda ve atları fotoğraflamak isteyenlerin akınına uğruyor

'Budaklı Kaplıcası' sıcak suda manda ve atları fotoğraflamak isteyenlerin akınına uğruyor

Sudaki atlardan görüntüler

İsaf Gesi Hayvan 

-Atların üzerinden takla atan gençler
-Fotoğrafçılardan görüntüler
-Mandalardan görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Budaklı Kaplıcası, kış aylarında sıcak suya giren manda ve atları fotoğraflamak isteyen fotoğrafçıların ilgi odağı oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye akın eden fotoğrafçılar, kış aylarında 40 derece sıcaklıktaki kaplıcaya manda ve atlarıyla giren çocukları görüntülüyor. Budaklı Kaplıcasına kış aylarında sık sık gelen fotoğrafçılar, il dışından gelen misafirlerine kaplıcayı tanıttıklarını söylediler. Özellikle kış aylarında dışarı çıkmayan mandalar ve atlar kirlenince sahipleri tarafından kaplıca suyuna götürülerek yıkanıp temizleniyorlar. Bu anlar ise fotoğrafçılardan büyük ilgi görüyor. Kaplıca bölgesinde insanlar için de ayrı bir havuz olunca bir yanda şifa arayan insanlarla dolan kaplıca diğer tarafta ise hayvanlara hizmet veriyor. Bunu fırsat bile fotoğraf sanatçıları da kaplıcaya gelerek arşivlerine değişik ve ilginç fotoğraflar katıyorlar.
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