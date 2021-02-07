Bu sosyal deney herkesi ağlattı...Karşılarında askeri kıyafetli genci gören gözyaşlarını tutamadı

-Vatandaşlar Burak Özkan ve Rıfat Afar röportaj

-Hasan Dal'dan röportaj



( ESKİŞEHİR )- Sosyal deney yapan Hasan Dal:- "Vatandaşlarımızın asker ve şehitlere vermiş olduğu değeri bir kez daha gördük" ESKİŞEHİR



- Eskişehir'de sosyal deney yapmak isteyen bir genç asker kıyafeti giydikten sonra 'Sizin için şehit oldum. Bana bir şey söyle' yazılı pankart ile caddede vatandaşların duygularını ölçmek istedi. Gencin bu deneyi bir çok vatandaşın duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.Eskişehir'in en işlek caddelerinin başında gelen Hamamyolu, bu sefer bir çok vatandaşın gözyaşının akmasına şahitlik etti. Hasan Dal isimli 24 yaşındaki bir genç asker kıyafeti giyerek eline 'Sizin için şehit oldum. Bana bir şey söyle' yazılı pankart aldı. Daha sonra caddenin en yoğun olan alanlarından birine duran genç, kısa sürede vatandaşlar tarafından fark edildi. Genci fark eden vatandaşların bir çoğu duygulu anlar yaşarken, kimileri ise gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşların askere ve şehitlerimize karşı duyarlılığını yüksek derece gösteren sosyal deney ise başarılı oldu. Gence sarılmak isteyen, alkışlayan vatandaşlar böylesi önemli bir konuya dikkat çektiği için kendisine teşekkür etti. Vatandaşların tepkilerini ölçerek kayda alan Dal, verilen tepkilerin kendisini duygulandırdığını belirtti.

"Vatandaşımızın asker ve şehitlerimize verdiği önemi bir kez daha gördük"Türkiye'de askere, polise ve şehitlere gösterilen saygının çok yüksek olduğunu ifade eden Hasan Dal, yapmış olduğu deney hakkında şunları söyledi:"Bazı vatandaşlar geldi sarıldı, gelenlerin gözünde ki yaşı muhakkak gördüm, ‘Ben sana sarılmak istiyorum’ diyenin gözünde yaş vardı, ‘Allah senden razı olsun’ diyenin gözünde yaş vardı. Şehitlerimize minnettar olduğunu benim üzerimden göstermeye çalışan insanlar duyguluydu bu insanlar ve şehitlerimize ne kadar değer verdiklerini bir şekilde anlattılar. Beni gayet tatmin eden bir çalışma oldu. Bu tür olaylara duyarsız kalmayalım, bir şehit veriyor olmak kolay bir şey değil. Bir vatan evladı kolay yetişmiyor. Bu konuları daha çok önemseyelim ve alışmayalım bu duruma. Şehit vermiş olmaya alışmayalım. Benim nezdimde bütün şehitlere, askerlere ‘İyi ki varsınız’ ve ‘Allah sizden razı olsun’ diyen, herkese çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun.”Vatandaşlardan takdir topladıBazı vatandaşlar durumu uzaktan seyrederek incelerken bazı vatandaşlarsa telefonlarını çıkarıp kayıt altına aldı. Hasan Dal’ın yanına gidip, ona duygu ve hislerini aktaran vatandaşlardan Burak Özkan durumu fark ettiğinde duygulandığını belirtti.

Özkan; “Ben şu anda rahat gezebiliyorsam senin sayende geziyorum, Allah sizlerden bir kez değil bin kere razı olsun, hakkınız ödenmez” diye konuştu.

Özkan, ayrıca bu durumun insanlarda güzel bir intiba bırakacağını dile getirirken çalışmayı gerçekleştiren Hasan Dal’ı tebrik etti.Yoldan geçen bir başka vatandaşlardan olan Rıfat Afar ise; “Onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz, onlar başımızın tacıdır. Şurada rahat bir hayat görüyorsak onların sayesindedir” ifadelerini kullandı.



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