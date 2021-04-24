Bu kadarına da 'pes' dedirten görüntüler...Kısıtlamada paraşütle uçuş yapan 4 şahsa 12 bin 876 lira ceza



- Büyükçekmece’de kısıtlamada paraşütle uçuş yapan 4 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında 12 bin 876 lira idari para cezası kesildi. Büyükçekmece’de korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp, paraşütleriyle kordon boyu sahil tarafından paraşütle uçuş yapan 4 kişiye polis müdahale etti. Konu ile ilgili izinsiz uçuş yapan şahıslara, ‘1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine istinaden 12 bin 876 lira idari para cezası işlemi uygulandı. (DK-RU-



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