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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bu kadarına da 'pes' dedirten görüntüler...Kısıtlamada paraşütle uçuş yapan 4 şahsa 12 bin 876 lira ceza

Bu kadarına da 'pes' dedirten görüntüler...Kısıtlamada paraşütle uçuş yapan 4 şahsa 12 bin 876 lira ceza

Büyükçekmece’de paraşütle izinsiz uçuş yapan 4 şahsın görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kordon Polis Müdahale Polis Para Cezası 


- Büyükçekmece’de kısıtlamada paraşütle uçuş yapan 4 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında 12 bin 876 lira idari para cezası kesildi. Büyükçekmece’de korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp, paraşütleriyle kordon boyu sahil tarafından paraşütle uçuş yapan 4 kişiye polis müdahale etti. Konu ile ilgili izinsiz uçuş yapan şahıslara, ‘1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesine istinaden 12 bin 876 lira idari para cezası işlemi uygulandı. (DK-RU-
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