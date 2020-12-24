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24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bu da Adana’nın en dar sokağı...Bu sokağın girişi 170, ortası 150 santimetre

Bu da Adana’nın en dar sokağı...Bu sokağın girişi 170, ortası 150 santimetre

Sokak tabelasından görüntüler

Uzunlu Dar Sokaklar Salar 

-Sokaktan detaylar
-Yürüyen insanlar
-Serkan Bostancı röportaj
-Necmiye Yılmaz röportaj
-Sokağın eninin metreyle ölçülmesi
-Detaylar

( ADANA -ÖZEL)- Dar sokağın sakinleri mahalleden memnun, sokaktan dertli ADANA

- Adana’da girişi 170, ortası 150 santimetrelik eniyle dünyanın en dar sokakları arasında yer alan ve iki kişinin yan yana zorlukla geçtiği sokak görenleri şaşırtıyor. Sokakta oturanlar mahallelerinden memnun olsalar da sokağın darlığından şikayetçi. Merkez Seyhan ilçesi, Kocavezir Mahallesinde bulunan 32056 sokak, girişi 170, ortası 150 santimetrelik eni ve 25 metrelik uzunluğuyla dünyanın en dar sokakları arasında yer alıyor. Sokakta ise 15 evde yaklaşık 50 kişi oturuyor. Sokakta oturanlar mahallelerinden ne kadar memnun olsalar da sokağın darlığından şikayetçi. Bazı vatandaşlar ise kentin en dar sokağına gelerek fotoğraf çekiyor. "Sosyal mesafeyi zor sağlıyoruz" Sokakta 10 yıldır oturan Serkan Bostancı, “Aslında çok yaşadığımız zorluk yok ama eşya taşırken zorlanıyoruz. Korona virüse karşıda sosyal mesafeyi burada zor sağlıyoruz. Sokakta yeni kimse yok. Hep yıllardır burada oturanlar var. Birde son dönemde Suriyeliler gelip oturmaya başladı” diye konuştu.
Necmiye Yılmaz isimli vatandaş ise sokağın darlığından şikayet ederek, “Burada kiracıyım. Çok zorluk çekiyoruz. Çok dar. Bende başka yerde oturmak isterim. Belediye geldi burayı çekti, bilgileri aldı ve gitti. Kentsel dönüşüme gitmesini isterim. Korona virüste var, sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Buranın esas oturanları hep öldü şimdi onların çocukları veya torunları oturuyor. Yer güzel ama evler çok kötü” ifadelerini kullandı.
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