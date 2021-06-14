BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde - Karşılama
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi - Stoltenberg'in karşılaması ve selamlaşmaBRÜKSEL (AA) - NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, liderleri karşılayarak birlikte poz verdi.
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