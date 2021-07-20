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- Brezilya’da yemek taşıyan kurye domuz saldırısına uğradı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Brezilya’da yemek taşıyan kurye domuz saldırısına uğradı

- Brezilya’da yemek taşıyan kurye domuz saldırısına uğradı

-Domuzun adama saldırdığı anlar

(RIO DE JANEIRO) RIO DE JANEIRO

Bild Saldırı 


- Brezilya’da yemek taşıyan motorlu kurye, yoldan geçen domuzun saldırısı sonucu yaralandı. Brezilya’nın Sao Paulo eyaletine bağlı Franca kentinde dün yemek teslimatı için motoru ile yola çıkan kuryeye domuz saldırdı. 43 yaşındaki Willian de Souza Rodrigues isimli kurye, domuzun ısırması sonucu yaralandı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüler, Rodrigues’in domuzdan kaçmaya çalıştığı fakat daha sonra domuz tarafından yere düşürüldüğü görüldü.
Hastaneye kaldırılan Rodrigues’in kalçasından yaralandığı ve 14 dikiş atıldığı bildirildi.
Yerel basında yer alan haberlerde, olay yerinde bulunan bir adamın domuzun sahibi olduğunu ve saldırı nedeni ile kaynaklanan tüm masrafları kendisinin karşılayacağına söz verdiği ifade edildi.
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