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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bozüyük’te kısıtlama denetimi yoğun bir şekilde devam ediyor

Bozüyük’te kısıtlama denetimi yoğun bir şekilde devam ediyor

İlçenin farklı bölgelerinde denetim görüntüleri

Alışveriş Market Trol 

-Ana arterler görüntü
-Boş sokaklar görüntü
-Detay

( BİLECİK )- Vatandaşların araçlarıyla ve yürüme mesafesi dışında alışveriş yapmalarına izin verilmedi- Market izninin suistimal edilmemesi için alışveriş için hane halkından bir kişiye izin veriliyor BİLECİK

- Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürdü. Polis ekipleri, ilçenin ana arterleri başta olmak üzere birçok noktada denetimlere gün boyu devam ettiler. Araçlar ve yayalar üzerinde yapılan denetimlerde sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri de kontrol edildi. Markete gitme bahanesiyle şehir turuna dönen market izninin suistimal edilmemesi için market alışverişi noktasında hane halkından bir kişiye izin verildi.
Yine vatandaşların araçlarıyla ve yürüme mesafesi dışında alışveriş yapmalarına izin verilmedi. Denetimler sırasında kısıtlama kararına aykırı olarak hareket ettikleri tespit edilen vatandaşlar hakkında tutanak tutuldu. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kapalı olması gereken iş yerleriyle alakalı kontrollerde belirli periyotlarda devam etti. Vatandaşların büyük oranda kısıtlama kararına uydukları görülürken cadde ve sokakların büyük çoğunluğu boş kaldı.
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