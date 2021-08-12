Bozkurt’taki kurtarma çalışmalarından sevindirici haberler geliyor

-kurtarılan ailenin getirilmesi



( KASTAMONU )- Evlerinde mahsur kalan bir aile ekipler tarafından kurtarıldı KASTAMONU



- Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ilk gece kurtarma çalışmaları sürdü. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte devam eden çalışmalarda zaman zaman sevindirici haberler geldi. Bozkurt’ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye çok sayıda AFAD, JAK, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sular altında kalan kent merkezindeki evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sevindirici haberler gelmeye başladı.

küçük bir çocuk mahsur kaldığı yerden yaralı olarak kurtarılırken, bir aile de yaklaşık 15 saattir mahsur kaldıkları evlerinden ekipler tarafından kurtarıldı. Bölgede helikopterler de arama kurtarma çalışmalarına havadan destek veriyor.

