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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bomba arama köpekleri sayesinde 30 kilograma yakın patlayıcı madde ele geçirildi

Bomba arama köpekleri sayesinde 30 kilograma yakın patlayıcı madde ele geçirildi

-Şüpheli aracın görüntüsü

Köpek Gesi Şüpheli Araç Terör Örgütü Saldırı 

-- İMHA ANI

( ANKARA ) ANKARA

- Bomba arama köpeği olan “Ban” ve “Tim”in tepki verdiği şüpheli araçtan 30 kilograma yakın patlayıcı madde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Münbiç'e 20 kilometre uzaklıktaki Kantara bölgesinde şüpheli bir araç tespit edildi. “Ban” ve “Tim isimli bomba arama köpeklerinin, aracın aynı yerinde tepki vermesi üzerine SAS timi, aracı bulunduğu yerde imha etti. Aracın imha edildiği sırada köpeklerin tepki verdiği yerde kendiliğinden oluşan bir patlama daha meydana geldi. Yapılan incelemede araçta patlama gücü çok yüksek olan 30 kilogram civarında patlayıcı madde bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen patlayıcıların terör örgütü PKK/YPG’nin barış pınarı bölgesindeki masum halka düzenlenecek olası bir saldırıda kullanılabileceği belirtildi.
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